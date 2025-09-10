Pogledajte privođenje uhićenih iz Hrvatskih šuma na ispitivanje u USKOK

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KORUPCIJA U DRŽAVNOJ FIRMI /

Na ispitivanje u USKOK, nešto prije 16 sati, stigli su uhićeni u današnjoj akciji u Hrvatskim šumama. U Zagrebu je uhićen Darko Sušanj, šef komercijale iz Direkcije Hrvatskih šuma zbog sumnje u primanje mita. Također je uhićen voditelj uprave UŠP Bjelovar Ivan Cug te jedan njegova kolega zadužen za komercijalu u istoj upravi.

Na meti istražitelja našlo se još deset osoba iz raznih lokalnih šumarija, od Daruvara preko Grubišnog polja do Vrbovca. Priveden je poduzetnik Mario Janković iz drvoprerađivačke tvrtke Atlas MR zbog sumnje u davanje mita.

U prvoj akciji uhićeno 17 osoba u Hrvatskim šumama radi primanja i davanja mita, te još tri osobe u drugom, odvojenom slučaju pranja novca., i to na području Zagreba, Vrbovca, Bjelovara, Draganića.

'Narušeno je povjerenje u tvrtku'

Policija je oko 7 sati ujutro ispred Uprave šuma Podružnice Bjelovar, čekala dolazak voditelja uprave UŠP Bjelovar, Ivana Cuga. Cug je oko 8.45 sati doveden u prostorije Uprave u pratnji istražitelja, nakon čega je mogao početi službeni pretres njegovog ureda i prostorija koji je trajao sat vremena.

Oko 10 sati Cug je na stražnji izlaz odveden u civilnom vozilu prema Zagrebu, gdje se nastavlja postupak. Istovremeno je policija iz zgrade iznosila dokumente izuzete u pretresu.

Hrvatske šume d.o.o. poručuju kako svaka nepravilnost i protuzakonito postupanje pojedinaca ozbiljno narušava povjerenje te je protivno vrijednostima tvrtke. 'Poduzet ćemo potrebne mjere prema odgovornima ako se dokaže istinitost optužbi', dodaju iz HŽ-a.