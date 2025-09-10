Barcelona ne smije na Camp Nou, pogledajte gdje će Olmo,Yamal i ekipa morati igrati

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PRISILNO RJEŠENJE /

Španjolski nogometni velikan Barcelona prvu domaću utakmicu ove sezone u La Ligi, protiv Valencije 14. rujna, igrat će na svom trening stadionu zbog kašnjenja na obnovi Camp Noua.

Utakmica će se igrati u nedjelju, 14. rujna na trening stadionu Johan Cruyff kapaciteta 6.000 mjesta, a u videu pogledajte kako taj stadion izgleda.

Rekonstrukcija Barcinog stadiona započela je prije više od dvije godine. Klub je isprva najavio povratak na svoj stadion u studenom prošle godine, zatim se govorilo o travnju-svibnju 2025. Niti to se nije ostvarilo, kao ni ostali planirani datumi.

Ovo najnovije kašnjenje još je jedan udarac za Barcelonu, željnu povratka na svoj stadion i umornu od igranja u egzilu na Montjuicu.

Najnovije vijesti o Barceloni čitajte na Net.hr-u

Ako Camp Nou ne bude spreman, klub bi aktivirao Plan B, a mjesto održavanja Barcinih utakmica do siječnja ponovo bi bio Olimpijski stadion na Montjuicu. Ovo mjesto se ne može koristiti ovog vikenda jer se u petak na njemu održava koncert Post Malonea, nakon čega se travnjak mora ponovno zasaditi.