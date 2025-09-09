MOŠA PIJADE /

Hoće li ova pjesma postati pravi hrvatski hit? Evo što kaže Katarina Peović

Hrvatski hit godine mogla bi postati nova pjesme Katarine Peović i njenog benda Fronta.

Moša Pijade zove se singl bivše saborske zastupnice. Objavljen je samo teaser, u kojem Tito snima selfije s krajicom Elizabetom i Fidelom Castrom. Cijela pjesma izlazi u listopadu, uskoro izlazi i jedna na kojoj će gostovati Alen Vitasović. a ovo Katarini Peović nije prvi put da pjeva. Nekoć je bila u rock bendu, a svira i gitaru. Kako je to zamijeniti sabor za stage? U videu pogledajte što Peović kaže za Direkt

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
9.9.2025.
23:12
RTL Direkt
Katarina PeoviĆ
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx