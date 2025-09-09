Lovren poslao dirljivu poruku Modriću: 'Luka, sjećaš li se što je bilo prije točno 20 godina?'

ČESTITKA ZA KAPETANA /

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i jedan od najboljih nogometaša na svijetu Luka Modrić, uz pobjedu na Maksimiru proslavio je 40. rođendan. Rezultat 4:0 protiv Crne Gore otvorio je put prema Svjetskom prvenstvu.

'Ne kažu bez veze da što je vino starije je bolje, a to se za tebe može reci. Luka, ne znam sjećaš li se, ali moja karantena i dijeljenje sobe na dan utakmice je bila baš s tobom točno prije 20 godina u Varaždinu. I nakon toliko godina mogu ponosno reci da sam igrao s čovjekom koji je osvojio bezbroj trofeja i pokazao klasu i van nogometa', poručio mu je bivši Vatreni Dejan Lovren.

U prilogu imamo sve ostale želje nogometaša, Lukinih prijatelja i navijača