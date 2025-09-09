Meteorolog otkrio što nas čeka: 'Tamo će biti najopasnije, past će preko sto litara kiše...'

Grmljavinski pljuskovi već su zahvatili zapadnu obalu Istre, a za sutra su izdana i brojna upozorenja.

Pa i crveni meteoalarm. Za detalje smo pitali RTL-ova prognostičara Doriana Ribarića.

"Sutra pogoršanje zahvaća cijelu zemlju. Glavnina oborine past će na Jadranu i područjima uz njega. Izraženih pljuskova može biti pljuskova, ali najopasnije bit će na sjevernom dijelu Jadrana - Istra i Kvarner, količina oborine bit će preko 100 litara kiše po četvornom metru. Slično smo imali prije, ali sada se čini čak i izraženije", kaže Ribarić.

DHMZ je izdao i upozorenja, o kojima možete čitati OVDJE.