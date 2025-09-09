Maris će biti jedna od ukupno dvije učenice nove škole na našem otoku: 'Jedva čekam...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

OPET ZVONE ŠKOLSKA ZVONA /

Na Drveniku Velom, otoku koji je oko 15 kilometara udaljen od Trogira, danas živi pretežno starija populacija, a nakon sedamnaest godina ponovno su zazvonila školska zvona. Područna škola Osnovne škole Majstora Radovana iz Trogira otvorena je u prostoru mjesnog odbora.

Cijela inicijativa ne bi uspjela bez truda bivšeg ravnatelja splitskog KBC-a Julija Meštrovića. Nastavu će pohađati samo dvije djevojčice - jedna prvašica i njezina prijateljica iz četvrtog razreda, a učiteljica će dolaziti iz Trogira i boraviti na otoku tijekom radnog tjedna.

"Jedva čekam raditi domaći rad, jedva čekam jesti doručak..., kaže Maris Lombardić, prvašica i dodaje da je jako sretna.

Sara Jurica razgovarala je s ravnateljicom Zoranom Bakulom.

"Sigurno veliko događanje za otok i za djecu i za one obitelji koje možda razmišljaju o povratku na otok", rekla je. Učiteljica će morati preseliti na otok jer nema trajektnih linija, i to će biti jedini izazov. Ostatak razgovora pogledajte u videu...