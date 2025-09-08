Okretao se odojak, pržili uštipci, a vjernici su imali dvostruki razlog za dolazak

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SOLIN SLAVI /

Katolički vjernici slave blagdan Male Gospe već tradicionalno hodočašćem u marijanska svetišta diljem zemlje. Spomendan Marijina rođenja proslavio se i u Solinskom svetištu. Brojni hodočasnici i vjernici okupili su na Gospinu otoku kako bi prisustvovali procesiji i svetoj misi.

"Okupili smo se ovdje zbog odanosti i zahvalnosti prema našoj nebeskoj majci, koja nas prati u našim životima", kazao nam je Josip iz Solina.

Tamo je bila i naša ekipa, a osim procesije i misnog slavlja, grad je obilježio i svoj dan.

"Danas je radni dan, popodne će sigurno doći puno ljudi i puno gostiju, puno naših sugrađana da najprije budu na svetim misama, ali da nakon toga osjete taj jedan šušur, pozitivnu atmosferu na ulicama našeg grada", poručio je gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević.

A već oko podneva grad je živnuo uz mirise hrane i bogatu ponudu slastica. Više pogledajte u prilogu