Hoće li se Putinu žestoki napadi na Ukrajinu obiti o glavu? Trump: 'Mislim da ćemo to riješiti'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno prijeti Rusiji sankcijama, dan nakon žestokog zračnog napada na Ukrajinu. Iako nije objasnio što točno planira, iz Moskve je već stigao odgovor kako ih ništa neće prisiliti na promjenu stava.

Ukrajinske vlasti jučerašnji zračni napad opisuju najvećim od početka rata. Rusi su Ukrajinu gađali s 800 dronova i oštetili zgradu parlamenta u Kijevu. A čini se da se čulo i do Washingtona.

Iako je Trump rekao kako je spremni prijeći na drugu fazu sankcija protiv Rusije, nije pojasnio što bi druga faza sankcija značila. Tek je kratko poručio da će uskoro razgovarati s Putinom i europskim saveznicima.

"Pa, vidjet ćemo. Mislim, vodit ćemo vrlo zanimljive razgovore. Znate, Europa, određeni europski čelnici dolaze u našu zemlju u ponedjeljak ili utorak, pojedinačno, i mislim da ćemo to riješiti", rekao je Trump.

I Zelenski traži snažne sankcije

Već prije je američki ministar financija poručio kako bi Europa i SAD mogli nametnuti sekundarne carine zemljama koje kupuju rusku naftu, čime bi Rusiju natjerali da sjedne za pregovarački stol. Snažne sankcije je zatražio ukrajinski predsjednik.

"Ovo je jasan znak da Putin testira svijet, gleda hoće li to prihvatiti i tolerirati. Zato je važno da izjave čelnika, država i institucija budu popraćene snažnim djelima - sankcijama protiv Rusije", rekao je Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine.

Iz Kremlja pak poručuju kako Europa i Ukrajina čine sve kako bi privukle SAD u svoju orbitu, te da ih nikakve sankcije neće prisiliti na promjenu stava.

Trump još nije nametnuo nikakve sankcije Rusiji

O stradanjima civila u Ukrajini govorio je i povjerenik UN-a na sjednici Vijeća za ljudska prava Volker Turk.

"Diljem svijeta dugo uspostavljena pravila ratovanja se uništavaju gotovo bez ikakve odgovornosti. Ruski rat u Ukrajini postao je još smrtonosniji. U srpnju je ubijeno i ranjeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od svibnja 2022. godine", rekao je Turk.

Hoće li Rusija zato biti kažnjena sankcijama SAD-a - nije jasno. Američki predsjednik je u nekoliko navrata prijetio Moskvi - no od preuzimanja vlasti - nije nametnuo sankcije.