Ovaj 'policajac' smanjio je stopu kriminala za čak 22 posto: 'Kad ga ljudi vide...'

NIJE ČOVJEK... /

U glavnom gradu Južne Koreje Seulu, vlasti muku muče s manjkom policajaca, pa se tamošnja policija dosjetila kako iskoristiti umjetnu inteligenciju i tehnologiju u svoju korist. U centru grada postavljen je hologram policajca u prirodnoj veličini, a pojavljuje se svake dvije minute od 19 do 22 sata. Postavljene su i kamere s umjetnom inteligencijom koje nadgledaju područje, a hologram policajca smanjio je stopu kriminala za čak 22 posto.

"Nakon što smo predstavili hologram policajca, stopa kriminala pala je otprilike 22%. Najveći učinak vidjeli smo kod impulzivnih prekršaja kao što je narušavanje javnog reda i mira. Budući da su ti prekršaji najčešće potaknuti emocijama, policajci teško stignu reagirati na vrijeme, što prevenciju čini zahtjevnom. U tom je slučaju poruka da 'policija uvijek nadgleda' podizala svijest i djelovala kao učinkovito sredstvo obeshrabrivanja počinitelja", rekao je policajac Kim Hyon-Don. Više pogledajte u prilogu.