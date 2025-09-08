Ljudi satima čekali za misteriozne pakete: Ovo je kinder jaje za odrasle!

OVO JE LUDO /

Od danas 8. rujna pa sve do subote 13. rujna, posjetitelji zagrebačkog trgovačkog centra u Zagrebu imaju priliku sudjelovati u kupovini misterioznih paketa. Ovaj pop-up store koji je prethodno uspješno održan u gradovima poput Pariza, Rima i Berlina, organizira francuski start-up King Colis. Posjetitelji mogu kupiti pakete izgubljenih pošiljki koje se prodaju po težini, a sadržaj paketa ostaje tajna sve do trenutka njegova otvaranja.

Paketi su podijeljeni u dvije kategorije: standardne, koje koštaju 1,90 eura za 100 grama te premium po cijeni od 2,79 eura za 100 grama. Kupci imaju samo deset minuta da odaberu koliko paketa žele, ali ih ne smiju otvarati prije nego što ih kupe.

Koncept koji doprinosi smanjenju otpada

Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, ali maloljetnici moraju biti u pratnji odraslih osoba. Kako bi izbjegli čekanje u redu, posjetitelji mogu osigurati fast pass putem službene web stranice.

Ovaj koncept ne samo da pruža zabavu i uzbuđenje, već i doprinosi smanjenju otpada. Naime, King Colis otkupljuje izgubljene pakete i daje im novu svrhu, umjesto da se oni uništavaju, čime se smanjuje količina otpada. S obzirom na to da je riječ o jedinstvenom iskustvu, odaziv posjetitelja očekuje se velik, a svi zainteresirani savjetuju se da požure, jer su količine paketa ograničene.