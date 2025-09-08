Kada su se pojavile, antikviteti su pali u zaborav: Dvije zgodne dame osmjesima zasjenile Sajam

Tradicionalni Sajam antikviteta u rujnu održan je na otvorenom, pod vedrim nebom u Osijeku u parku kod Školjke. Mnoštvo posjetitelja uživalo je u razgledavanju antikviteta, kolekcionarskih rariteta, rukotvorina i domaćih proizvoda, ali i u opuštenom druženju. Posebnu pažnju privukle su brojne dame u lepršavim haljinama i modernim street style kombinacijama, a svoje su modne odabire upotpunile nezaobilaznim sunčanim naočalama koje su plijenile poglede na svakom koraku. Ništa manje nije oduševio i muški dio posjetitelja koji su vedrim raspoloženjem podignuli atmosferu, a zanimljive kadrove zabilježio je portal SiB!