BILA NA 50 INTERVJUA /

Toliko je zgodna da je ne žele zaposliti: Fatalna Brazilka jedva uspijeva sakriti bujne atribute

Toliko je zgodna da je ne žele zaposliti: Fatalna Brazilka jedva uspijeva sakriti bujne atribute
Foto: Profimedia
Atraktivna brineta iz Brazila naišla je na probleme pri pronalasku posla, a smatra da je razlog njen senzualni izgled.
1 /22
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mlada Brazilka Alê Gaúcha (21) plijeni pažnju gdje god dođe, što joj se obilo o glavu, s obzirom na to da se ne može zaposliti kao dadilja. Fatalna brineta otkrila je da je bila na 50 intervjua za posao, no nitko joj se dosad nije javio. Vjeruje da razlog nije manjak profesionalizma, već njena nesvakidašnja ljepota i bujni atributi. 

Nakon mnogih odbijenica, odlučila je posvetiti se stvaranju sadržaja na društvenim mrežama. Prikupila je velik broj pratitelja, a na njene provokativne fotografije u minijaturnim bikinija rijetko tko može ostati ravnodušan. Zavirite u galeriju i pogledajte zamamna izdanja atraktivne brinete iz Brazila!

POGLEDAJTE VIDEO: Fran Luka Đurić otvoreno nakon borbe: 'Ni sam ne znam što sam pogodio, treneri znaju'

7.9.2025.
14:12
Hot.hr
Profimedia
BrazilDadiljaInfluencericaAlê Gaúcha
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BILA NA 50 INTERVJUA /
Toliko je zgodna da je ne žele zaposliti: Fatalna Brazilka jedva uspijeva sakriti bujne atribute