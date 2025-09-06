UZNEMIRUJUĆE (18+) /

Krv, znoj i atraktivne djevojke: Ovako izgleda spektakl koji smo svi čekali

Krv, znoj i atraktivne djevojke: Ovako izgleda spektakl koji smo svi čekali
Foto: Marko Prpić/pixsell
1 /27
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

FNC 24 u Areni Zagreb pravi je spektakl kakav smo i očekivali! Sve ste mogli gledati na platformi VOYO, a vidjeli smo nokaute, krv, poznate face i lijepe djevojke.

Tiriel-Luka Abramović pružio nam je nokaut večeri koji možete pogledati OVDJE. Filip Vidak je ostavio svoju krv u kavezu, a izgubio je od Veljka Aleksića u finalu reality showa Fight of Nations™: Put do pobjede što možete vidjeti OVDJE

Spektakularne prizore pogledajte u fotogaleriji. 

 

6.9.2025.
22:52
Sportski.net
Marko Prpić/pixsell
FncFnc 24Fight Of Nations™: Put Do Pobjede
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UZNEMIRUJUĆE (18+) /
Krv, znoj i atraktivne djevojke: Ovako izgleda spektakl koji smo svi čekali