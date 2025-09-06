KAKAV MAJSTOR /

Tiriel-Luka je čudo! Pogledajte nevjerojatni nokaut u stilu Mirka Filipovića

Luka je sada na omjeru 3-0, a tek su mu 23 godine

6.9.2025.
20:43
Sportski.net
Sportski.net
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kakav borac je Luka-Tiriel Abramović! Na spektakularnom FNC 24 eventu je nokautirao poljskog borca u prvoj rundi i to nevjerojatnim high-kickom u maniri Mirka Filipovića.

Luka je krenuo odmah u razmjenu, a nije ostao dužan niti Grabowski. Uspio je u jednom trenutku srušiti Abramovića, ali riječki se borac ustao i onda iz klinča uputio strašan high-kick koji je srušio Poljaka i donio pobjedu strašnom Luki-Tirielu.

Cijeli FNC 24 event možete čitati i gledati na portalu Net.hr

Luka je sada na omjeru 3-0, a tek su mu 23 godine. U videu pogledajte ludi nokaut.

Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6 rujna od 19.30 na platformi VOYO

FncFnc 24Tiriel Luka Abramović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKAV MAJSTOR /
Tiriel-Luka je čudo! Pogledajte nevjerojatni nokaut u stilu Mirka Filipovića