Tiriel-Luka je čudo! Pogledajte nevjerojatni nokaut u stilu Mirka Filipovića

Kakav borac je Luka-Tiriel Abramović! Na spektakularnom FNC 24 eventu je nokautirao poljskog borca u prvoj rundi i to nevjerojatnim high-kickom u maniri Mirka Filipovića.

Luka je krenuo odmah u razmjenu, a nije ostao dužan niti Grabowski. Uspio je u jednom trenutku srušiti Abramovića, ali riječki se borac ustao i onda iz klinča uputio strašan high-kick koji je srušio Poljaka i donio pobjedu strašnom Luki-Tirielu.

Cijeli FNC 24 event možete čitati i gledati na portalu Net.hr

Luka je sada na omjeru 3-0, a tek su mu 23 godine. U videu pogledajte ludi nokaut.

