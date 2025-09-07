ZGODNICE S JUGA /

Osmijesima pomele sve pred sobom: Šarmantne Dubrovčanke zablistale u punom sjaju

Foto: Ahmet Kalajdžić/dubrovačkidnevnik.net.hr
Dubrovnikom je u subotu vladala odlična atmosfera, zahvaljujući spektakularnom koncertu Nene Belana, ali i dobro raspoloženim posjetiteljima. Gradom su se orili hitovi poput "Rijeka snova" i "Ponoćna zvona" povodom tradicionalne pučke manifestacije, Gruška noć.

Vjeruje se da je ovogodišnja Gruška noć rekordna po broju posjetitelja, koji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi. Brojne su dame plijenile pažnju ležernim izdanjima, ali i karizmatičnošću. Zavirite u galeriju i pogledajte tko je sve stao ispred objektiva fotoreportera Dubrovačkog dnevnika!

7.9.2025.
10:19
Hot.hr
Ahmet Kalajdžić/dubrovačkidnevnik.net.hr
DubrovnikNeno BelanKoncert
