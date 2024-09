O njima je pričala cijela Hrvatska! Vrijeđali su se i mirili - gdje su Romano i Marina?

Romano Obilinović, poznat i kao Žorž, bivši je hrvatski nogometaš iz Splita koji je 2016. sudjelovao i pobijedio u popularnom RTL-ovom showu Big Brother. Osim novčane nagrade, iz showa je izašao s novom ljubavi – manekenkom Marinom Raguž. Njihova veza bila je turbulentna, a Marina je zbog njega čak prekinula dugogodišnju vezu sa svojim tadašnjim zaručnikom Sašom, i to pred milijunima gledatelja. Nakon završetka showa, par se preselio u Split, no samo nekoliko mjeseci nakon, počeli su se pojavljivati problemi. Marina se odlučila preseliti u Tursku zbog karijere, a Romano nije mogao svoj život zamisliti daleko od rodnog Splita. 'Nije bilo svađe, jednostavno je, ona je željela nastaviti s poslom, navodno nosi neke revije u Istanbulu. Ja se nisam vidio u toj priči. Što ću ja u Istanbulu? Ona će na revije i partyje, a ja ću sjediti u kafiću, čekati je i moliti Boga da me ne raznese bomba', rekao je prije četiri godine Žorž za 24 sata. Godinu dana nakon pojavile su se informacije kako je dvojac odlučio dati još jednu šansu ljubavi, a tada su na sva zvona pričali i o vjenčanju. Bilo kako bilo, par je ponovno prekinuo, ali ovaj put pale su i teške riječi na društvenim mrežama. Marina se nakon prekida veze povukla iz javnog života i nestala s društvenih mreža dok njezin bivši partner i dalje svakodnevno zabavlja svoju publiku humorističnim sadržajem.