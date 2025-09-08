Harala je modnim pistama, a onda postala hrvatski Bear Grylls: Najbolja izdanja Dvine Meler

Dvina Meler (48) jedno je od onih imena koja domaća javnost pamti još s kraja devedesetih i početka 2000-ih, kada se pojavila prvo kao sportašica, a onda manekenka. Rođena 4. listopada 1976. u Zagrebu, Dvina je vrlo rano počela osvajati medalje u karateu, a 1998. godine okrunjena je titulom Miss Sporta Hrvatske i Europe. Time je otvorila vrata svijeta manekenstva i medija, postavši jedno od prepoznatljivih lica tadašnje estrade.

Na vrhuncu popularnosti okušala se i u reality televiziji. U showu "Farma" 2008. godine osvojila je treće mjesto, a sudjelovala je i u "Survivoru". Ipak, unatoč pažnji javnosti, odlučila je krenuti vlastitim putem – onim mnogo izazovnijim i neizvjesnijim.

Dvina je postala strastvena putnica. Obišla je 163 zemlje, često one koje nisu na turističkim mapama, od Afrike do Azije. Svoja iskustva pretočila je u dvije knjige – "Za sve je kriv Tom Sawyer" (2006.) i "Nepodnošljiva lakoća putovanja" (2013.). Njeni putopisi nisu samo niz egzotičnih anegdota, već iskrena svjedočanstva o životu u različitim kulturama i o tome kako svijet izgleda izvan komfornih zona.

Što se tiče privatnog života, s partnerom Darkom Dovedanom 2018. godine dobila je sina Tristana. Danas se zajedno s Darkom bavi poduzetništvom. U Zagrebu su otvorili Iris Galerie, jedinstveno mjesto u kojem ljudska šarenica postaje umjetničko djelo, te Cravaticum, boutique muzej kravate.