Golupčiće u Zadru teško je bilo ignorirati: Do uha zaljubljeni i zagrljeni nisu prošli nezapaženo

Vokalna skupina AKA Crescendo je 4. rujna održala nastup na Muraju u sklopu programa Muraj Art & Sound koji je okupio brojne posjetitelje. Grupa je izvedbom popularnih domaćih i stranih hitova u a cappella stilu stvorila jedinstven ugođaj ljetne večeri na zadarskim bedemima.

Muraj Art & Sound program uključuje niz koncerata i umjetničkih događanja na jednoj od najprepoznatljivijih lokacija grada Zadra, a u našoj galeriji pogledajte kakva je ondje bila atmosfera gdje je pažnju privukao zaljubljeni par koji je bilo teško ignorirati. Fotografije donosi eZadar.