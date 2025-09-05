Nekad najmoćnija žena županije: Ovako je Marina Lovrić Merzel izgledala nakon izlaska iz Remetinca

Marina Lovrić Merzel, bivša sisačko-moslavačka županica, prvi put je uhićena u travnju 2014. godine u velikoj akciji USKOK-a. Tada je bila osumnjičena za primanje mita, zlouporabu položaja i ovlasti, pranje novca, namještanje javnih nabava te trošenje županijskog novca za privatne potrebe. Optužena je da je od poduzetnika Željka Žužića primila 100.000 eura mita.

Nakon uhićenja određen joj je istražni zatvor u Remetincu, u kojem je provela pet mjeseci. Krajem kolovoza iz istražnog zatvora podnijela je ostavku na dužnost županice, no suđenje je počelo tek krajem lipnja 2018. godine. Suđenje koje je uslijedilo trajalo je gotovo deset godina.

Lovrić Merzel je u ožujku 2022. godine na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena na sedam godina zatvora zbog niza koruptivnih djela. VKS izmijenio je prvostupanjsku presudu i u odluci o oduzimanju imovinske koristi, pa joj je, uz stan i opremu kupljene primljenim mitom, pravomoćno oduzeto i 90 tisuća eura.

Visoki kazneni sud (VKS) prošle godine je osudio bivšu sisačko-moslavačku županicu Marinu Lovrić Merzel na šest godina zatvora zbog zlouporabe ovlasti i položaja, primanja mita, pranja novca i krivotvorenja isprave.

Na suđenju je bila i početkom svibnja ove godine zbog plaćanja privatnih troškova županijskim novcem.