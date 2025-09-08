Bliži li se priča o GUP-u kraju? Ovog četvrtka oporba će glasati protiv

EVO ŠTO NAS ČEKA /
Meteorolog otkrio s kakvim vremenom ulazimo u novu školsku godinu
Manje gradnje, više zelenila, šire ceste i razmak između zgrada - novi zagrebački GUP donosi nova pravila za grad!
Pola godine su trajala natezanja između grada Zagreba i Ministarstva graditeljstva, koje je početkom kolovoza ipak dalo suglasnost za ključni dokument razvoja grada.
Gradiliše na svakom kutu grada, cijena kvadrata 4, 5, 7 tisuća eura - i više ako se uračuna cijena kredita. Gradi se puno, prodaje skupo, a građani Zagreba na to pristaju - jer nemaju puno izbora. Više u prilogu...