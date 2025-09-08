Hit prvašića Matije nasmijat će vas do suza: 'Zašto volim ići u školu? Pa ne volim'

NIJE SVIMA DO PJESME /

Počela je nova školska godina. Nakon dva i pol mjeseca praznika, u klupe je sjelo gotovo 450 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola. Neki prvašići već znaju što ih čeka, neki su se do škole jedva dovukli.

Nije bilo svima do pjesme, osobito ne učenicima viših razreda. "Htjela bih da je ponovno ljeto, da se mogu kupati i uživati", priznala nam je učenica šestog razreda iz Splita Leona Radošević. I za brojne roditelje krenula je sezona obveza i učenja.

Premijer Andrej Plenković i ministar obrazovanja prvi su dan nastave proveli na Korčuli.

Kakva su očekivanja učenika, kakva roditelja i nastavnika, te što im je poručio ministar obrazovanja? Više pogledajte u prilogu