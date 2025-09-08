Zašto Šibenčani plaćaju najskuplju vodu? Direktor komunalca objasnio računicu

NOVI UDAR OD JESENI /

Poskupljenje usluga komunalnih poduzeća građanima uvijek teško pada, pa tako i Šibenčanima poskupljenje vode od 60 posto koje ih čeka najvjerojatnije od početka listopada.

U sklopu vodoopskrbe najčešće se obračunavaju i troškovi odvodnje. Uz varijabilni dio, koji se obračunava po metru kubnom vode i svim pratećim naknadama za zbrinjavanje voda, mjesečno se obračunava i fiksni dio.

U Dubrovniku najjeftinije Od velikih dalmatinskih gradova, Dubrovnik trenutačno ima najpovoljnije cijene vode i odvodnje (2,01 eura za varijabilni dio i 2,66 eura za fiksni dio). Split (2,01 € + 3,28 €) i Zadar (2,01 € + 4,76 €) ga slijede u varijabilnom dijelu cijene, ali im je fiksni dio usluge nešto viši. Zato Šibenik znatno odskače sa svojih 2,60 eura po kubiku vode, te fiksnih 5,25 eura za vodoopskrbu i još 5 eura onima koji su spojeni na kanalizacijsku mrežu što je sveukupno 10,25 eura.

Rast inflacije i energenata, troškova amortizacije i plaća zaposlenika te veliki investicijski ciklusi – sve su to razlozi povećanja cijena, poručuju iz šibenskog Vodovoda i odvodnje. Više pogledajte u prilogu