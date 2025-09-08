Trump je spreman prijeći na drugu fazu sankcija protiv Rusije!

Američki predsjednik Donald Trump ponovno prijeti Rusiji sankcijama, dan nakon žestokog zračnog napada na Ukrajinu. Iako nije objasnio što točno planira, iz Moskve je već stigao odgovor kako ih ništa neće prisiliti na promjenu stava.

Ukrajinske vlasti jučerašnji zračni napad opisuju najvećim od početka rata. Rusi su Ukrajinu gađali s 800 dronova i oštetili zgradu parlamenta u Kijevu. A čini se da se čulo i do Washingtona.

Iako je Trump rekao kako je spremni prijeći na drugu fazu sankcija protiv Rusije, nije pojasnio što bi druga faza sankcija značila. Tek je kratko poručio da će uskoro razgovarati s Putinom i europskim saveznicima.

"Pa, vidjet ćemo. Mislim, vodit ćemo vrlo zanimljive razgovore. Znate, Europa, određeni europski čelnici dolaze u našu zemlju u ponedjeljak ili utorak, pojedinačno, i mislim da ćemo to riješiti", rekao je Trump.