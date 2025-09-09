Hrvatski automobil od konoplje: Tri puta čvršći od čelika i stvarno vozi!

HAUBA KAO ŠANK /

Soja je biljka bez koje je poljoprivreda danas nezamisliva. Ali i životi vegetarijanaca. A upravo je soja inspirirala Henryja Forda da od nje smišlja različita jela, pića, ali i automobile. Bilo je to prije 80 godina i netom prije Drugog svjetskog rata. Automobil od soje, pšenice i konoplje predstavljen je svijetu. No ubrzo nakon rata Henry Ford je umro, a s njim i njegova vizija o proizvodnji automobila od mahunarki i žitarica. Iz 1942. vraćamo se nazad u 2025. – i automobilu, ne od soje, nego od konoplje. Ono po čemu se još razlikuje od onih Fordovih modela jest to što je na električni pogon! Više pogledajte u prilogu.