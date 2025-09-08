Kako se ustaški pozdrav vratio u modu i treba li ga kažnjavati?

Možda je to zbog neodlučnosti vladajućih da korištenje ustaškog pozdrava kazne, možda zato jer su to čuli i u Saboru, možda je zbog Thompsona, a možda iz inata, ali baš oko 'Za dom spremni', Hrvatska se podijelila.

Gotovo jednak broj ispitanika misli da je to legitiman hrvatski pozdrav kao što ih misli da je to ustaški pozdrav, pokazalo je istraživanje koje je za RTL provela agencija Promocija Plus.

Ali 36 posto Hrvata ipak misli da bi korištenje pozdrava trebalo biti kazneno djelo. Više pogledajte u prilogu.