Odmotalo se klupko jezivog slučaja u Splitu, nakon 13 godina otkriven identitet tijela na Žnjanu

SVEMU JE KRIV STAN? /

Na zahtjev vlasnice stana splitska policija nedavno je stigla provjeriti što je sa zaštićenim najmoprimcem koji bi danas imao 103 godine. U stanu ga nisu pronašli, ali jesu njegovog sina. Time se počelo odmotavati klupko jedne od najbizarnijih splitskih priča. Policija je utvrdila da se radi o čovjeku čiji identitet nisu mogli potvrditi još prije 13 godina kada su prolaznici na Žnjanu i Zenti danima pronalazili dijelove raskomadanog tijela. Tada nije pomogao ni fotorobot, a slučaj je ostao velika enigma.

„Učinio mi se poznat čovjek, međutim nisam ga mogla odmah smjestiti, jer je puno vremena prošlo. Međutim zvali su me susjedi koji su isto zaštićeni najmoprimci i onda sam se sjetila o kome je riječ. Međutim ja sam zaboravila lice i to, tragedija je grozna,“ izjavila je Iva Tukić, predsjednica Udruge zaštićenih najmoprimaca.

Policija sada istražuje stoji li sin iza svega. Prema dosadašnjim saznanjima, on je svih 13 godina primao pokojnikovu mirovinu i živio u stanu na koji nema pravo jer nije imao status zaštićenog najmoprimca. Više doznajte u prilogu Dragane Eterović.