Njemačka puni rezerve hranom, Francuzi spremni za ranjenike: Trebamo li se pripremati za rat?

NAKON LJETA TREĆI SVJETSKI /

Na teritorij članice NATO-a, Poljske, ušlo je 19 ruskih dronova. Poljaci su ih oborili i shvatili kao izravnu prijetnju. Je li ovo nova razina ruske agresije?

'Nismo planirali napad', brani se Moskva, ali Europa je na nogama. Jedan za drugim čelnici to nazivaju opasnim, bez presedana, nepromišljenim. Trump kaže 'Krećemo'. Donald Tusk kaže da je Poljska najbliže ratu od Drugog Svjetskog rata. A čini se da se za to spremaju i druge članice.

Njemačka proizvodi tenkove, naručuje rakete, čak su krenuli s pripremom nacionalne rezerve raviola i drugih gotovih jela u konzervama. Francuska je naredila bolnicama da budu spremne za rat do ožujka 2026 i da moraju biti u stanju primiti desetke tisuća ranjenika. Trebamo li biti zabrinuti?

Iz kiselih krastavaca u Treći svjetski rat

Iz kiselih krastavaca prešli smo naglo u Treći svjetski rat. Bum. Ajmo se pripremiti. "Sklonište je poznata vizura, barem mog djetinjstva", kaže Ivan Skorin. "Zvukovi su otprilike isti, mošus je ostao taj." U Hrvatskoj ima negdje 2000 skloništa, prime 370 000 ljudi, ali ono što je bitno je ovo, 'survial kit' koji moramo ponijeti sa sobom, barem nam tako kaže Hadja Lahbib, povjerenica EK za pripravnost i upravljanje krizama

U videu koji je pustila Europska komisija ove godine belgijska povjerenica nam pokazuje upaljač, švicarski nožić, portabl punjač… "Nemojte zaboraviti i radio, manji, ovo je sve što trebate za preživljavanje prva 72 sata", kaže povjerenica

Iako je zasuta kritikama da širi paniku – eto opet slične vijesti iz Francuske. Priprema li predsjednik Francusku za rat 2026? U tekstu se navodi kako je ministrica zdravstva zatražila da se pripreme za potencijalni veliki sukob do ožujka. Više doznajte u priči Ivana Skorina.