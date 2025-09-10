Poljake šokirali ruski dronovi: 'Čuli smo prasak, i više nije bilo stana ni krova, sve je uništeno'

PRESEDAN OD POČETKA RATA /

Nakon upada dronova u njezin zračni prostor, Poljska je postala prva zemlja koja se izravno uključila u rusko-ukrajinski sukob. Nakon vojne operacije na nebu Poljska upozorava na rizik od vojnog sukoba i aktivira članak 4 NATO-a.

Dijelovi dronova razasuti na poljskom tlu potencijalni su znak nove faze eskalacije. "Čuli smo prasak i više nije bilo stana ni krova. Bila je rupa u stropu, sve je bilo uništeno. Ne možemo reći što nas je udarilo jer ne znamo", kazala je Poljakinja Ala.

Ono što se dogodilo, presedan je od početka rusko-ukrajinskog sukoba. Premijer Poljske, Donald Tusk kazao je: "Ovo je prvi put da su ruski dronovi oboreni iznad teritorija članice NATO-a.

Tijekom novog zračnog napada na Ukrajinu, najmanje 19 dronova probilo je poljski zračni prostor. Prema Reutersu, upravo su ih NATO-ovi, točnije njemački sustavi protuzračne obrane Patriot i otkrili. Bio je to znak početka vojne operacije u kojoj su se poljskim lovcima F-16 pridružili nizozemski F-35, kao i talijanski nadzorni zrakoplovi, a cijelu je operaciju predvodila američka vojska. Više doznajte u prilogu Nikoline Matošević.