Pljušte kritike zastupnika prema šefici Europske komisije: 'Nesposobna je voditi EU'

Napad dronovima na Poljsku dogodio se prije najvažnijeg govora, onoga o stanju Unije predsjednice Europske komisije, Ursule von der Leyen, na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.

Izrazila je solidarnost s Poljskom te istaknula da se upravo sada crtaju borbene linije za novi svjetski poredak temeljen na moći. Potvrdila je da Europska unija u koordinaciji s partnerima radi na 19. paketu sankcija protiv Rusije.

Iz Strasbourga se javila reporterka Ana Mlinarić koja je pratila govor predsjendice Europske komisije. "Svega nekoliko sati čim je završila govor o stanju nacije, Ursula von der Leyen suočila se sa novim zahtjevom da se raspravlja o njezinom nepovjerenju. Drugi je to put nakon što je drugi put preuzela Europsku komisiju i svega nekoliko mjeseci nakon prve takve inicijative, tada zbog njezine uloge u aferi Pfizer, a sada ova inicijativa dolazi s krajnje ljevice i krajnje desnice traže glasanje o nepovjerenju. Von der Leyen zbog, kako kažu, nesposobnosti voditi Europsku uniju. U ovoj geopolitičkoj situaciji, a ljevica traži i zbog slabog i slabe reakcije Europske komisije na situaciju u Gazi", komentirala je Mlinarić.

Von der Leyen poziva na jedinstvo u borbi protiv Putina

Današnji govor i rasprava nakon govora o stanju Unije pokazala je i koliko je krhka vladajuća većina ove centrističke stranke koje podržavaju Ursula von der Leyen. Redom su zastupnici zamjerali trgovinski dogovor sa SAD om i dogovor sa zemljama Latinske Amerike koji je, kažu kritičari, konkurencija europskim poljoprivrednicima. Sve se to danas događalo u trenucima kada je Ursula von der Leyen s govornice Europskog parlamenta pozivala na jedinstvo na zajedničku borbu protiv Vladimira Putina, i to nakon sinoćnjeg incidenta u Poljskoj.

"Ovo je sasvim sigurno jedna provokacija i mislim da je na tu provokaciju se mora odgovoriti time da Europa pokaže solidarnost i jedinstvo", komentirao je eurozastupnik Davor Ivor Stier.

"Pa mislim da je htio napraviti uvod u današnju raspravu u Europskom parlamentu. On ništa ne radi slučajno. Htio sam naglasiti koliko je Rusija važna kada se govori o nekoj budućoj europskoj sigurnosnoj arhitekturi", rekao je eurozastupnik Tonino Picula.

"To nije slučajno. Ovaj rat u Ukrajini se mogao davno završiti. Očito Putin to ne želi", komentirao je eurozastupnik Stephen Nikola Bartulica.

Promjena stava Europske komisije

"Na vanjskopolitičkom planu dvije su ključne njezine poruke danas bila obrana od Rusije na takozvanom istočnom krilu. To je nešto što traže baltičke zemlje, Poljska. Ursula von der Leyen najavila je takozvani zid dronova, financijsku pomoć kako bi se zemlje istoka Europe obranile od ruskih napada, novi krug sankcija, a ponovno je govorila i o korištenju zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini.

Druga glavna poruka i to je najveća promjena stava Europske komisije, pitanje Gaze danas vrlo oštro osudila je, kako je rekla, namjerno izazvanu glad. Najavila je da će Komisija ići s prijedlozima sankcioniranja ekstremnih ministara u izraelskoj Vladi i da će tražiti prekid trgovinskog, odnosno reviziju trgovinskog sporazuma s Izraelom.

Te dvije stvari trebaju podršku zemalja članica za sada nemaju. Ali isto je tako najavila i određene mjere koje Komisija sama može napraviti. Radi se o određenim financijskim sredstvima koja izravno Izraelu daje Europska komisija, iako nije detaljnije pojasnila o kojem bi se tu iznosu radilo i što bi sve bilo takvom mjerom zahvaćeno", komentirala je reporterka Ana Mlinarić.