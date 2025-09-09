Idućeg ljeta nema više hladnog piva? Dosta je bilo divljanja pijanih turista po obali, mijenja se zakon

Iako po mnogočemu liberalne, skandinavske zemlje brane prodaju hladnih alkoholnih pića u trgovinama, a Mađarska i Poljska ograničavaju prodaju od 22 sata do 6 sati ujutro. Hoće li se za nekim od tih primjera povesti i Hrvatska koja izmjenama Zakona o trgovini želi ograničiti pijano divljanje turista po turističkim središtima?

Samo na Kalelargi, glavnoj pješačkoj ulici u centru Zadra, u svega nekoliko stotina metara sedam je trgovina koje prodaju alkoholna pića, pa i ona rashlađena poput piva. Izmjenama Zakona o trgovini od iduće bi godine prodaja alkohola mogla biti strogo ograničena.

Scene divljanja pijanih, uglavnom mladih, turista po središtima turističkih gradova poput Splita dobro su poznate javnosti. Brzo se i povoljno opijaju kupujući alkohol u trgovinama, a onda narušavaju javni red i mir, pa je Ministarstvo gospodarstva krenulo u izmjenama Zakona o trgovini. Službeno se još nisu očitovali o mogućim zakonskim izmjenama jer je sve još u fazi prijedloga i stručnih savjetovanja.

"Svjesni smo velikog interesa javnosti za predstojeće izmjene i dopune Zakona o trgovini, no važno je naglasiti kako su sve informacije koje su trenutačno dostupne u javnom prostoru isključivo prijedlozi i predmet stručnih rasprava. Nakon dovršetka izrade, Nacrt prijedloga zakona bit će upućen u javno savjetovanje kako bi zainteresirana javnost imala priliku iznijeti svoje prijedloge i komentare", stiglo je u priopćenju iz ministarstva gospodarstva, ali neki od prijedloga su neslužbeno i dospjeli do javnosti.

'Treba uvesti redare'

Razmišlja se o ograničenju prodaje hladnih pića u turističkim zonama, u trgovinama, kioscima i na benzinskim postajama, ali i o mogućnosti da se ta prodaja zabrani samo u večernjim i noćnim satima. To bi sve ovisilo o pojedinačnim odlukama gradova i općina.

"Jednostavno uvesti više gradskih redara tako da se kreću i po plaži i po gradu, mislim nije to neki veliki problem", kaže Zadranka Elvira, a o mogućoj zabrani prodaje hladnog alkoholnog pića zaključuje:

"Mislim da to nije neki strašan problem."

"Nikakva ograničenja, nikakve zabrane nisu dovodile do reda. Jedino sloboda u svakom pogledu dovodi do reda", kaže Ante Mihić s Dugog otoka, a Emil Miletić iz Ražanca ovako gleda na stvari:

"Kako su sad možda malo ugroženi ugostitelji, možda će tim propisom biti malo udareni i trgovci, ali neki balans, neka sredina bi se morala naći. A i to pijančevanje po gradu bi trebalo smanjiti, tako da se ja nadam da će taj novi zakon naći pravu sredinu".

Iz Ministarstva gospodarstva naglašavaju da se za sada sve na razini prijedloga, a jedan od njih je i mogućnost da lokalne samouprave same odlučuju u kojim gradskim zonama ili od koliko sati bi bilo zabranjeno prodavati hladna alkoholna pića poput piva u trgovinama, u kioscima i na benzinskim postajama.

"Bitno nam je da nam se da taj alat kao gradovima da možemo to ograničavati po uzoru na ostale zapadnoeuropske gradove koji su uveli tu reda. Mislim da nije u redu da se stvara jedna nelojalna konkurencija, da se hladna alkoholna pića, pa i žestoka omogućava prodaja od 0-24 kraj ugostiteljskih objekata", kaže zadarski gradonačelnik Šime Erlić (HDZ).

Split inicijator zakona

Razulareni i pijani turisti predstavljaju veliki problem Splita gdje u centru ima i dosta trgovina specijaliziranih za prodaju alkoholnih pića. Zato je upravo Grad Split jedan od inicijatora mijenjanja zakona.

"To je najveći problem i tu sigurno želimo izmjenu i nije sigurno alkoholnim pićima u glavnim ulicama u samom središtu grada. Problemi su bili cijelo ljeto vidljivi. Želimo kroz izmjene zakona da se to riješi", smatra splitski gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ) i poručuje:

"Ovo će također dobro doći i ugostiteljima, a što se tiče malih trgovaca, nije nikoga cilj da se sprječava u njegovom radu. Cilj je zaštititi građane."

Dok su iz Hrvatske udruge poslodavaca bili suzdržani, u zadarskoj udruzi trgovaca smatraju da će restrikcije dodatno desetkovati male trgovine.

"Ja se usuđujem reći da prodaja pive u malim trgovinama u segmentu pića čini 30 do 40 posto. E sad, ako vi njima kažete - Mi ćemo ograničiti prodaju hladnoga pića, vi ste njemu uzeli taj dio iz prodaje, ali kad vi njemu uzmete iz prodaje hladno piće, vi ste njemu uzeli i kupca", smatra Zoran Paleka, predsjednik Udruge trgovaca Zadarske županije, i zaključuje kako će se ovime pogodovati ugostiteljima, ali i velikim trgovačkim lancima u koje će kupci ići po veće zalihe, a da će male trgovine sve više zatvarati vrata.

U ljetnom uživanju u usput ponesenom hladnom pivu omest će to i one koji drže da "nema kafića do zidića".