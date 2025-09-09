Kućni porod u Hrvatskoj je siva zona: Pogledajte kakve smjernice imaju Slovenci

Nakon tragičnog kućnog poroda blizanaca uslijed kojeg je jedno novorođenče preminulo, postalo je jasno da u Hrvatskoj ne postoji jasna zakonska regulacija kućnih poroda, iako oni u ostalim zemljama nisu rijetkost.

U Hrvatskoj je prošle godine rođeno 32.200 beba, ali jedan dio izvan rodilišta. Kućni porod, iako u Hrvatskoj nije zakonom reguliran – događa se godinama. "Njih ima oko 90 – 100 godišnje. To je oko 100 djece koja u Hrvatskoj doslovno prođu ispod radara, u potpuno privatnom sektoru", objašnjava Iva Podhorsky Štorek, predsjednica Hrvatske komore primalja.

Na to se odlučila majka koja je rađala uz primalju iz Austrije, no nažalost rizični je porođaj za jednog blizanca – završio kobno. I nije se smio odviti kod kuće, samo u bolnici. Nitko za njega nije znao. "Austrijska komora primalja nije zaprimila nijedan zahtjev austrijskih primalja za rad u Hrvatskoj", istaknuli su iz Austrijske komore.

Statistika u Europi

Kućni porodi u Europskoj uniji najčešće se provode u Nizozemskoj, Danskoj, Njemačkoj, pa čak i susjednoj nam Sloveniji. "U Sloveniji je takvih poroda kod kuće manje od jedan posto. Kao što sam već rekla, babice koje vode kućne porode trebale bi poštovati smjernice koje su izrađene 2018. godine, a trenutačno se te smjernice obnavljaju i nadograđuju jer su se neke stvari pokazale potrebnima za promjenu", pojašnjava Andrea Žertuš, primalja u OB Brežice.

Prema podacima slovenskog instituta za javno zdravstvo u 2023. godini na kućnom porođaju u Sloveniji rođeno je 54 djece, a godinu poslije 29. Dakle, broj je gotovo upola manji. Kućni su porodi sve manje popularni i u Danskoj, koja je po broju djece rođene kod kuće druga u Europi. Ondje se u posljednje tri godine broj kućnih porođaja smanjio 24 %.

I dok druge članice godinama prate broj djece rođene kod kuće – Hrvatska tek planira uvođenje smjernica. "Nikad nije to samo struka primalja, nego treba struka primalja i liječnika. Ministarstvo kao administrativno tijelo neće biti prepreka. Kako struka odluči tako ćemo mi i u tom smjeru regulirati način na koji se porod može na siguran način obaviti kod kuće, najavljuje ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Smjernice u Sloveniji

Primjerice u Sloveniji, ako se rodilja čija je trudnoća uredna, odluči za kućni porod – prema njihovim smjernicama bolnica mora biti udaljena do 30 minuta od njezina doma, porod se prijavljuje obližnjoj bolnici, a hitna služba je u niskom startu – ako se nešto zakomplicira.

U Hrvatskoj komori primalja nude i alternativu. "To se inače zove ambulantni porod i kod nas ne postoji kao takav, ali inače postoji da se zdrava babinjača otpusti kući nakon nekoliko sati kad se vidi da je dobro. Ali to je također u sustavima u kojima postoji dobra primaljska skrb u primarnoj zdravstvenoj zaštiti", smatra Podhorsky Štorek.

Uloga zdravstvenog sustava i jest zaštita. Pa bi se i siva zona kućnih poroda trebala što prije regulirati kako bi i najmanji bili - zaštićeni.