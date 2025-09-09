Znakovita poruka crnogorskih navijača obilježila utakmicu: Evo što o njoj kaže dubrovački branitelj

JAVNA ISPRIKA /

Za sinoćnju pobjedu Hrvatske nad Crnom Gorom na Maksimiru sigurno ste čuli, ali tu je utakmicu obilježila i znakovita - isprika.

Gostujući navijači posebnim transparentom ispričali su se Dubrovniku. 'Sa Lovćena vila kliče oprosti nam Dubrovniče', transparent je koji su crnogorski navijači podignuli u srcu Zagreba. Dubrovački branitelj i stopostotni invalid Hasib Alibegović vidi to kao pozitivnu gestu suočavanja s prošlošću.

'Svaka isprika je pozitivna gesta, ali mi imamo toliko otvorenih pitanja, ratne odštete, razgraničenja. Nitko ne može vratiti poginule, ranjene, i sam sam ranjen. Traume. Dok se ne riješe sva ta pitanja mi ne možemo sto posto ići dalje', rekao je Alibegović

