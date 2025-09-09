Brojke koje zabrinjavaju! Kod mladih je suicid u porastu: Izgubili smo tri razreda...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PAZITE NA MENTALNO ZDRAVLJE /

Pazite na mentalno zdravlje! Poruka je to stručnjaka povodom Svjetskog dana prevencije samoubojstava. Veliki je to javnozdravstveni problem. A iako se posljednjih godina ukupan broj samoubojstava smanjio, nažalost, kod mladih suicid je u porastu. Upozoravamo: neke bi vas informacije mogle uznemiriti.

A svi oni kojima je potrebna psihološka pomoć - mogu se obratiti liječnicima u nadležnim institucijama.

Ovo su brojevi telefona na koje možete zatražiti pomoć.

Telefoni HZJZ-a za psihološku pomoć 01 48 28 888

Savjetodavna linija za roditelje i djecu:

za djecu 116 111

za roditelje 0800 0800

Odjel za mentalno zdravlje

01 781 5652

U sklopu KBC Zagreb djeluje Centar za krizna stanja i prevenciju suicida gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.