Obitelj na terenu i iznenađenje u svlačionici: Ovo su suigrači poželjeli Luki za rođendan

Pobjeda nad Crnom Gorom bila je uvertira u veliku slavljeničku noć Luke Modrića. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka počela je proslava 40. rođendana kapetana Vatrenih. Na terenu mu se pridružila obitelji, a iznenađenje ga je čekalo u svlačionici. Nogometni savez pripremio je tortu s brojem 40.

Što si je Luka poželio za rođendan i želje suigrača pogledajte u videu.

9.9.2025.
20:12
Sportski.net
Luka ModrićHrvatska Nogometna Reprezentacija
