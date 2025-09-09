Liverpool predstavio novi dres: Vratili boju i grb iz nekih prošlih vremena

Liverpool je predstavio treću garnituru dresova za ovu sezonu. Navijači su oduševljeni s prva dva dresa i povratkom Adidasa kao glavnog sponzora i dizajnera dresova.

Treći dres je u pomalo atipičnoj zelenoj boji, točnije nijansi plavozelene. Posljednji put Liverpool je imao dres zelene boje u sezoni 2008./09, ali ovaj dres je oživljavanje devedesetih. Naime, na dresu je grb koji je Liverpool posljednji put koristio 1992. godine kada je dres bio u nijansi sličnoj ovoj.

the Trefoil never left. It was just waiting for this moment. 💚



introducing the new @LFC and @LiverpoolFCW 2025/26 third kit. available now 🔗 pic.twitter.com/zcrP1CQHUn — adidas Football (@adidasfootball) September 9, 2025

Liverpool je u sezonu Premier lige ušao s tri pobjede u prva tri kola (Bournemouth, Newcastle, Arsenal) i tako na najbolji mogući način započeo put k obrani titule. U nedjelju ih očekuje gostovanje Burnleyju.

