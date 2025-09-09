VRUĆE U BEOGRADU /

Engleski navijači došli u Srbiju, a mediji upozoravaju: 'Čekaju vas ekstremisti i rasisti'

Engleski navijači došli u Srbiju, a mediji upozoravaju: 'Čekaju vas ekstremisti i rasisti'
Foto: Profimedia

Sun piše kako je Srbija već igrala pred polu-praznim tribinama zbog rasističkog navijanja

9.9.2025.
17:03
Sportski.net
Profimedia
Večeras u 20:45 vrlo važnu utakmicu u skupini K kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo igraju Srbija i Engleska u Beogradu. Engleska je trenutačno prva u skupini s maksimalnih 12 bodova iz 4 utakmice, dok Srbija ima pet bodova manje, ali i utakmicu manje.

Engleski The Sun piše kako Engleze (dolazi ih 2 i pol tisuće) čeka vrlo neprijateljska publika među kojima su i "proputinski huligani i rasisti". Sun piše kako je Srbija već igrala pred polu-praznim tribinama zbog rasističkog navijanja, a engleski su igrači spremni napustiti teren ako se rasizam ponovi i danas. 

'Večerašnja je utakmica kazalište za nemirnu naciju'

Sun piše o protestima u Srbiji protiv režima Aleksandra Vučića, ali i o srpskim huliganima koji se bave kriminalnim radnjama i izvan nogometnih stadiona. 

Sve o kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo čitajte na portalu Net.hr

"To znači da večerašnja utakmica nije samo sport, već kazalište za nemirnu naciju – prilika za Ultrase da pokažu mišiće, istaknu nacionalističke simbole i podsjete Vučićev ugroženi režim na njihov ulični utjecaj.

A s ljutitim mnoštvom, bakljama i skandiranjem koje odjekuje nacionalističkim sloganima, čak bi i prigušeni pozivi EU na smirivanje mogli imati poteškoća u obuzdavanju onoga što slijedi", stoji u tekstu engleskog tabloida.

Engleska Nogometna ReprezentacijaSrpska Nogometna ReprezentacijaKvalifikacije Za Sp
