Novi ‘Special One’ sletio u Tursku: Fenerbahçe preuzima bivši izbornik po europskog velikana

Ljeto u Istanbulu donijelo je puno turbulencija za Fenerbahče. Klub je u prijelaznom roku bio izuzetno aktivan na tržištu igrača, a među onima koji su osjetili posljedice bio je i hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković.

On se, praktički prisiljen, preselio u španjolsku Gironu nakon što mu u Feneru više nije bilo zajamčeno mjesto prvog vratara. Situaciju mu je dodatno otežalo dovođenje Edersona iz Manchester Cityja, čime je izgubio status jedinice.

No, najveći potres dogodio se na klupi. José Mourinho, poznat kao “Special One”, dobio je otkaz nakon što Fenerbahče nije uspio izboriti plasman u skupinu Lige prvaka – u kvalifikacijama su ispali od Benfice. Uprava se tada bacila u potragu za novim trenerom, a u medijima su se spominjala brojna poznata imena poput Angea Postecogloua, trenera Stuttgarta Sebastiana Hoenessa, bivšeg izbornika Italije Luciana Spallettija te bivšeg trenera Porta Sérgia Conceiçaoa.

Prema informacijama turskog portala Ensonhaber, izbor je na kraju pao na Domenica Tedesca, donedavnog izbornika Belgije. Dogovor je praktički postignut, a službena potvrda očekuje se uskoro. Tedesco, 39-godišnji stručnjak koji je već gradio ime u Bundesligi i na reprezentativnoj razini, navodno je obećao da će “Fenerbahče učiniti prvakom već u prvoj sezoni”.

Njegov pomoćnik trebao bi biti Gökhan Gönül, nekadašnji kapetan i legenda “Žutih kanarinaca”, što daje dodatnu simboliku cijelom projektu.

