Užas u Sukošanu! U kući pronađene dvije mrtve osobe, cure neslužbene informacije

Ubijeni članovi iste obitelji?

9.29 - Prema neslužbenim infomacijama Zadarskog radi se o članovima iste obitelji, odnosno o ubojstvu i samoubojstvu.

Policija zatekla dvije mrtve osobe

9.17 - Jutros, 30. prosinca oko 8 sati, nakon zaprimljene dojave, policajci su kući u Sukošanu zatekli dvije mrtve muške osobe.

Po zaprimljenoj dojavi na mjesto događaja upućene su sve žurne službe.

Na mjestu događaja slijedi očevid kojim će rukovoditi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru.

Više informacija bit će poznato po završetku očevida.