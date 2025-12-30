FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STIGLE SVE SLUŽBE /

Užas u Sukošanu! U kući pronađene dvije mrtve osobe, cure neslužbene informacije

Užas u Sukošanu! U kući pronađene dvije mrtve osobe, cure neslužbene informacije
×
Foto: Rtl

Više informacija bit će poznato po završetku očevida

30.12.2025.
9:17
danas.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ubijeni članovi iste obitelji?

9.29 - Prema neslužbenim infomacijama Zadarskog radi se o članovima iste obitelji, odnosno o ubojstvu i samoubojstvu.

Policija zatekla dvije mrtve osobe

9.17 - Jutros, 30. prosinca oko 8 sati, nakon zaprimljene dojave, policajci su kući u Sukošanu zatekli dvije mrtve muške osobe.

Po zaprimljenoj dojavi na mjesto događaja upućene su sve žurne službe.

Na mjestu događaja slijedi očevid kojim će rukovoditi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru.

Više informacija bit će poznato po završetku očevida.

SukošanPolicijaZadarMrtve Osobe
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STIGLE SVE SLUŽBE /
Užas u Sukošanu! U kući pronađene dvije mrtve osobe, cure neslužbene informacije