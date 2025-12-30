Užas u Sukošanu! U kući pronađene dvije mrtve osobe, cure neslužbene informacije

GODINA TIHO ZATVARA VRATA /
Više informacija bit će poznato po završetku očevida
9.29 - Prema neslužbenim infomacijama Zadarskog radi se o članovima iste obitelji, odnosno o ubojstvu i samoubojstvu.
9.17 - Jutros, 30. prosinca oko 8 sati, nakon zaprimljene dojave, policajci su kući u Sukošanu zatekli dvije mrtve muške osobe.
Po zaprimljenoj dojavi na mjesto događaja upućene su sve žurne službe.
Na mjestu događaja slijedi očevid kojim će rukovoditi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru.
