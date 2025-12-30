Buktinja digla sve službe na noge, muškarac s teškim opeklinama odvezen u bolnicu

U ozbiljnoj vatrogasnoj intervenciji koja se dogodila u Ulici Josipa Vogrinca sudjelovala su tri velika vatrogasna vozila i jedan vatrogasni kombi, a na mjesto događaja stigli su i hitna pomoć te policija.

U požaru je jedan muškarac teško opečen te je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Foto: Net.hr

Građani su dojavili nadležnim službama da su ugledali dim u zgradi, a potom da su čuli kako je nešto eksplodiralo.

Točan uzrok požara zasad nije poznat, no doznaje se da je požar izbio u garaži. Sumnja se na električni romobil, ali sve okolnosti događaja i dalje utvrđuju nadležne službe. Iz JVP-a Zagreb dodaju i da je eskplodirala i plinska boca od roštilja.

