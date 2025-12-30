FREEMAIL
DRAMA U ZAGREBU /

Buktinja digla sve službe na noge, muškarac s teškim opeklinama odvezen u bolnicu

Buktinja digla sve službe na noge, muškarac s teškim opeklinama odvezen u bolnicu
Foto: Net.hr

U požaru je jedan muškarac teško opečen te je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu.

30.12.2025.
9:10
danas.hr
Net.hr
U ozbiljnoj vatrogasnoj intervenciji koja se dogodila u Ulici Josipa Vogrinca sudjelovala su tri velika vatrogasna vozila i jedan vatrogasni kombi, a na mjesto događaja stigli su i hitna pomoć te policija.

U požaru je jedan muškarac teško opečen te je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Buktinja digla sve službe na noge, muškarac s teškim opeklinama odvezen u bolnicu
Foto: Net.hr

Građani su dojavili nadležnim službama da su ugledali dim u zgradi, a potom da su čuli kako je nešto eksplodiralo.

Točan uzrok požara zasad nije poznat, no doznaje se da je požar izbio u garaži. Sumnja se na električni romobil, ali sve okolnosti događaja i dalje utvrđuju nadležne službe. Iz JVP-a Zagreb dodaju i da je eskplodirala i plinska boca od roštilja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasci otkrili detalje drame u centru Trogira: 'Požar se brzo širio, morali smo se povući...'

PožarOzlijeđenVatrogasciPožar Zagreb
DRAMA U ZAGREBU /
Buktinja digla sve službe na noge, muškarac s teškim opeklinama odvezen u bolnicu