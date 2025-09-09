Prijevremena mirovina: Golman španjolskog velikana povukao se zbog obitelji

Valencia se oprostila od svog dugogodišnjeg čuvara mreže. Jaume Domenech, 34-godišnji vratar koji je cijelu karijeru proveo na Mestalli, objavio je da odlazi u mirovinu. Iako je imao ponude drugih klubova nakon isteka ugovora, odluku je donio zbog privatnih razloga jer želi više vremena posvetiti obitelji i kćeri koja ima zdravstvenih problema.

'Razmišljali smo o opciji igranja još godinu dana izvan Valencije, ali kada se pojavila posebna situacija s mojom kćeri, shvatio sam da nema smisla. Otac sam koji želi biti uz obitelj i to je sada najvažnije,' izjavio je Domenech.

Karijeru mu je posljednjih sezona obilježila i borba s ozljedama, zbog čega je sve manje branio. Posljednji nastup upisao je 5. svibnja prošle godine. Ipak, ono što ga izdvaja jest činjenica da nikada nije napustio klub u 12 godina upisao je 122 službena nastupa i ostao simbol vjernosti.

Kao najveći trenutak svoje karijere istaknuo je trijumf u finalu Kupa kralja 2019., kada je Valencia svladala Barcelonu.

'Moj san bio je ostati ovdje cijeli život i osvojiti naslov. To sam uspio i to će mi zauvijek ostati urezano u sjećanju. Taj dan svi smo dali 100 posto i bilo je nevjerojatno,” rekao je emotivno Domenech.

Iako priznaje da odlazak s terena nije planirao tako brzo, završava poglavlje zadovoljan:

'Ovo je težak, ali i sretan dan. Zahvaljujući Valenciji ostvario sam sve snove koje sam imao kao dijete.'

