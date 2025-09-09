OHO /

Superračunalo otkrilo šanse Vatrenih, brojke će vas iznenaditi

Foto: Igor Kralj/pixsell

Sljedeći veliki izazov čeka nas 9. listopada u Pragu

9.9.2025.
10:34
Nakon što su razbili Crnu Goru s 4:0, Vatreni su napravili ogroman korak prema Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Hrvatska i Češka imaju po 12 bodova, no Česi su odigrali utakmicu više i imaju znatno lošiju gol-razliku. Prema superračunalu, šanse su jasne, 91% za Hrvatsku, samo 9% za Češku.

 

 

Sljedeći veliki izazov čeka nas 9. listopada u Pragu – remi ili pobjeda gotovo bi zaključili priču o SP-u. Tri dana kasnije slijedi lakši zadatak protiv Gibraltara kod kuće.

