Superračunalo otkrilo šanse Vatrenih, brojke će vas iznenaditi
Sljedeći veliki izazov čeka nas 9. listopada u Pragu
Nakon što su razbili Crnu Goru s 4:0, Vatreni su napravili ogroman korak prema Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
Hrvatska i Češka imaju po 12 bodova, no Česi su odigrali utakmicu više i imaju znatno lošiju gol-razliku. Prema superračunalu, šanse su jasne, 91% za Hrvatsku, samo 9% za Češku.
This is the first group in which the Top 2 is basically decided.— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 8, 2025
🇭🇷 CRO and 🇨🇿 CZE finish Top 2 in 10,000/10,000 of our simulations.
Next round is crucial: 🇨🇿 v 🇭🇷 in Prague, where the Czechs HAVE to win if they want to stay in the race for 1st.
👉 Change in % to win Group L:… pic.twitter.com/VebaZvKqSM
Sljedeći veliki izazov čeka nas 9. listopada u Pragu – remi ili pobjeda gotovo bi zaključili priču o SP-u. Tri dana kasnije slijedi lakši zadatak protiv Gibraltara kod kuće.
