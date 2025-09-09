Superračunalo otkrilo šanse Vatrenih, brojke će vas iznenaditi

Nakon što su razbili Crnu Goru s 4:0, Vatreni su napravili ogroman korak prema Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Hrvatska i Češka imaju po 12 bodova, no Česi su odigrali utakmicu više i imaju znatno lošiju gol-razliku. Prema superračunalu, šanse su jasne, 91% za Hrvatsku, samo 9% za Češku.

This is the first group in which the Top 2 is basically decided.



🇭🇷 CRO and 🇨🇿 CZE finish Top 2 in 10,000/10,000 of our simulations.



Next round is crucial: 🇨🇿 v 🇭🇷 in Prague, where the Czechs HAVE to win if they want to stay in the race for 1st.



👉 Change in % to win Group L:… pic.twitter.com/VebaZvKqSM — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 8, 2025

Sljedeći veliki izazov čeka nas 9. listopada u Pragu – remi ili pobjeda gotovo bi zaključili priču o SP-u. Tri dana kasnije slijedi lakši zadatak protiv Gibraltara kod kuće.

