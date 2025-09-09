Snimka poteza Modrićeve kćeri upravo se dijeli internetom: 'Krv nije voda'

Na društvenim mrežama, točnije Instagram stranici Volim Hrvatsku, osvanuo je video Lukine starije kćeri Eme koja je tehnicirala u društvu tate, nakon utakmice Hrvatske i Crne Gore i pokazala zavidno umijeće baratanja loptom dok je Sofia to sve promatrala sa strane.

"A vidi ovo, nije krv voda! Hohoho, pa bravo gospodična", rekao je spiker Frano Ridjan na demonstraciju talenta, dok je i Luka zapljeskao.

"Može li možda ona igrat desno krilo", napisao je jedan pratitelj stranice Volim Hrvatsku na Instagramu koja je objavila snimku.

Komentari samo pljušte...

"Jabuka ne pada daleko od stabla. Slatko, posebno. Ova cura ima talent."

"E to je pravo bogatstvo."

"Nije važno tko si ni što radiš. Djeca su najvažnija stvar na svijetu."

"Geni kameni".

"Divota".

"Ema".

"Maestro".

Pobjednički kvalifikacijski niz hrvatskih nogometnih reprezentativaca se nastavio i ovog ponedjeljka, na maksimirskom stadionu je Hrvatska pobijedila Crnu Goru 4-0 (1-0) u sklopu skupine L.

Svakom novom utakmicom Svjetsko prvenstvo sve je bliže Hrvatskoj koja je trenutačno na vrhu ljestvice izjednačena s Češkom. Obje reprezentacije imaju po 12 bodova, ali je Češka odigrala pet, a Hrvatska četiri utakmice.

