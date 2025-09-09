Messi još ne ide u mirovinu? Di Maria otkrio koliko će ga još navijači gledati

Lionel Messi možda još uvijek nema posljednju riječ kada je u pitanju reprezentativna karijera. Iako je nedavno na utakmici protiv Venezuele u Buenos Airesu emocijama dao naslutiti da bi to mogla biti njegova posljednja službena utakmica pred domaćom publikom, njegov dugogodišnji suigrač Ángel Di Maria tvrdi da “oproštaj” još nije na stolu.

Messi, osmerostruki osvajač Zlatne lopte, svjestan je da će 2026. imati već 39 godina, zbog čega je i sam priznao da ne može garantirati nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Unatoč tome, očekivanja javnosti i dalje idu u smjeru da će kapetan Albicelestea predvoditi Argentinu u pokušaju obrane titule.

Di Maria, koji se od reprezentacije oprostio nakon trijumfa na Copa Americi 2024., uvjeren je da njegov veliki prijatelj i suigrač još nije rekao posljednje:

'Leo se još nije oprostio. To je bio zadnji kvalifikacijski susret kod kuće, ali siguran sam da ga čeka još puno utakmica. Za mene to nije bio oproštaj, zato nisam ni išao. Razgovarao sam s njim i sretan sam što ga i dalje imamo.'

Brojke govore same za sebe, Messi je do sada upisao 194 nastupa i 114 pogodaka za Argentinu, a sve glasnije se šuška i o mogućem produžetku ugovora s Interom iz Miamija, što bi značilo da će ga navijači gledati barem još nekoliko godina na vrhunskoj razini.

Je li Di Maria u pravu i hoće li Messi nakon 2026. još uvijek predvoditi svoju Argentinu – pitanje je koje će pratiti cijeli nogometni svijet.

