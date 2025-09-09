Legenda za Net.hr otkrila tajnu Vatrenih: 'Stvarno smo fenomeni'

Robert Špehar pun je hvale za pobjedu Hrvatske nad Crnom Gorom 4-0 u ponedjeljak na Maksimiru u kvalifikacijama za SP 2026. i općenito na ruho kojim su se Vatreni okitili u ovim kvalifikacijama. Pobjednički kvalifikacijski niz naših reprezentativaca se nastavio i jednom smo nogom u avionu za Sjevernu Ameriku. Čuju se zvukovi motora, sve tutnji...

Svi protiv nas igraju bunker. Prosinečki je postavio takav bunker da dugo takvo što nismo vidjeli. Znači, boje nas se. Jednostavno, znaju svi koliko je Hrvatska moćna, da se ne smiju otvoriti protiv nas, jer čim su, vidjeli smo to i sad, Crnogorci dobili gol, raspali su se i Hrvatska onda gazi, ne staje i samo ide naprijed. Robert Špehar za Net.hr.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr

"Ma, Hrvatska je odigrala sjajnu utakmicu i juriša prema SP-u. Avion je već spreman, trebamo samo proći check in i ući u njega. Luka Modrić je odigrao možda i posljednju utakmicu na Maksimiru, ali predvodit će našu reprezentaciju u avion i na Mundijalu, ako sve bude kako treba do kraja kvalifikacija, ali na vidim razloga da ne bude. Sretan 40. rođendan Luki, jednom jedinom, teško ćemo ga nadoknaditi, ali što god može, daje cijelog sebe i svaka čast", priča za portal Net.hr bivši reprezentativac Robert Špehar.

"Nadamo se da će Luka što duže trajati. Trebamo ga, želimo ga i dokle god Luka osjeća da može, super. Evo, u utorak slavi 40. rođendan i ovim putem želim Luki puno sreće i zdravlja povodom rođendana."

Hrvatska je uvjerljiva u ovim kvalifikacijama...

"Opet gazimo i čestitke izborniku Zlatku Daliću, njegovom stručnom stožeru, HNS-u, čestitke svima, navijačima, igračima. Pa, vidjeli ste kako se svi muče u ovim kvalifikacijama, ali ne i Hrvatska. Naši su suvereni. Evo, Kosovo je pobijedilo Švedsku u Prištini 2-0. Crna Gora nije neka autsajderska ekipa, mi smo jednostavno velesila. Ponavljam 100 puta - treći na svijetu dva puta, drugi na svijetu 2018., nije to slučajno. Ponovno gazimo kroz kvalifikacije."

Foto:

Nakon 30 godina hrvatska reprezentacija je jedan kvalifikacijski ciklus otvorila s četiri pobjede u nizu. Prije Crne Gore pobijedila je Hrvatska u gostima Gibraltar 7-0 i Farske otoke 1-0, dok je na osječkoj Opus Areni svladala Češku 5-1.

"Za povijest, Hrvatska u ovim kvalifikacijama igra za povijest i zato uživajmo. Ponovno imamo novih, mladih igrača - Jakića, Stanišića, Ivanovića, Fruka, Baturinu, Petar i Luka Sučić, da sad ne nabrajam... Evo, vidjeli smo kakav je prvijenac za reprezentaciju dao Jakić. Ma, briljantno... To je jedno bogatstvo koje rijetko tko ima. Ima Hrvatska i ponosni smo na to. Jedna Italija se muči, vodi, gubi, vraća se... Mi hladno pobjeđujemo. Ok, imali smo problem i poteškoća protiv Farskih otoka, dogodi se to u nogometu. Svi protiv nas igraju bunker. Prosinečki je postavio takav bunker da dugo takvo što nismo vidjeli. Znači, boje nas se. Jednostavno, znaju svi koliko je Hrvatska moćna, da se ne smiju otvoriti protiv nas, jer čim su, vidjeli smo to i sad, Crnogorci dobili gol, raspali su se i Hrvatska onda gazi, ne staje i samo ide naprijed."

Hrvatska ima igrače poput jednog Kramarića, koji iz ničeg zna zabiti gol.

"Nađe se tamo, netko misli slučajno, ali ništa to nije slučajno, to je taj nos, osjećaj, gdje se treba snaći u datom momentu. Imamo sve, obranu, imamo golmana, vezni red da ne govorim, strašno, napad je isto strašno dobar i ubojit i stalno dolaze novi. Nepresušan smo izvor igrača koji znaju igrati nogomet. stvarno smo fenomeni", zaključio je Robert Špehar.

POGLEDAJTE VIDEO: Sandro Perković u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner' kod Silvija Maksana: 'Kad smo izgubili od Gorice, prodavačica me nije htjela ni pogledati'