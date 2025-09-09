Goran Vlaović za Net.hr: 'Rezultat je odličan, ali jednu stvar je Hrvatska trebala više raditi'

Ako tko zna kako je to zabijati golove za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, onda je to Goran Vlaović. Proslavljeni bivši hrvatski napadač, osvajač povijesne bronce s Hrvatskom na SP-u 1998., dao je stručni komentar portalu Net.hr na pobjedu Hrvatske nad Crnom Gorom i rujanski kvalifikacijski ciklus, koji su Vatreni odradili s maksimalnim učinkom od 6 bodova i gol razlikom 5-0.

Hrvatska reprezentacija na Maksimiru je u ponedjeljak upisala novu uvjerljivu pobjedu. Crna Gora je u sklopu 6. kola skupine L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. poražena s visokih 4-0. Bila je to večer u kojoj su Vatreni potvrdili sjajnu formu, a mogla bi ostati upamćena i kao posljednji nastup Luke Modrića na zagrebačkom travnjaku. Hrvatska je s četiri pobjede u isto toliko utakmica na vrhu ljestvice, izjednačena s Češkom koja ima utakmicu više, a ovaj niz predstavlja povijesni trenutak – prvi put nakon 30 godina ciklus je otvoren maksimalnim učinkom.

Nakon uvodnih slavlja protiv Gibraltara (7-0), Farskih otoka (1-0) i Češke (5-1), Vatreni su i protiv Crne Gore pokazali moć, iako je izbornik Zlatko Dalić rotirao gotovo polovicu momčadi u odnosu na prošlu utakmicu. U prvih 11 opet su bili Modrić i Perišić, priliku su dobili Stanišić na lijevom beku i Šutalo, a Ivanović je prvi put zaigrao od prve minute. Strijelac čudesnog pogotka za 1-0 Hrvatske Kristijan Jakić, što mu je bio prvijenac za Vatrene, krpao je desnu stranu i zakrpao ju je sjajno, nepropusno.

O svemu tome, atmosferi na Maksimiru i značenju ovog rezultata za nastavak kvalifikacija, pričao je Goran Vlaović.

Bila je to rapsodija Hrvatske protiv Crne Gore na Maksimiru...

"Nisam baš vidio rapsodiju Hrvatske na Maksimiru. Rezultat je naravno odličan, međutim činjenica jest da smo kvalitetniji od Crne Gore i da je očekivana pobjeda, a da smo i imali igrača više tijekom dobrog dijela utakmice, što je sigurno još i dodatno utjecalo na konačni rezultat. Mogli smo u konačnici imati i veću gol razliku. Hrvatska je odigrala onoliko koliko je trebala. Nisu nam Crnogorci apsolutno niti u jednom trenutku zaprijetili i s obzirom na sve to, možemo biti zadovoljni, da smo sačuvali sve igrače i dapače, neću reći isprobali, nego i dali minutažu još nekima koji to nisu imali", kaže Goran Vlaović.

Kristijan Jakić zabio je fantastičan prvijenac. Kako komentirate to i njegov dribling prije pogotka iz daljine?

"Ma, fantastičan pogodak nakon driblinga, ulaska i još lijevom pogoditi onako iz daljine. Činjenica je da kad igraš protiv ovakvih momčadi koje se dobro i organizirano brane, da su vrlo bitni zapravo takvi potezi, šutevi izvana koji su često najbolje oružje oružje kojem može zaprijetiti takvom suparniku i drago mi je da se Kristijan odlučio na to. Mislim da smo trebali i više. Bilo je tijekom utakmice, pogotovo drugo poluvrijeme, puno takvih situacija i zapravo ću se uvijek pitati zašto naši vezni igrači, koji svi redom imaju odlične udarce, više inzistiraju na tim nevjerojatnim pasevima tražeći slobodnog igrača u šesnaestercu, što nije lako, iako su ih oni danas nekoliko puta napravili, međutim mislim da smo s još pokojim šutem više izvana mogli itekako zaprijetiti i možda zabiti još koji gol, ali dobro... Ne bih to nazvao kritikom, nego samo razmišljanje kad su ovakve utakmice u pitanju i kad možda nemaš dobru situaciju, tj ne otvori se kao što se u ovoj utakmici otvorilo".

Josip Stanišić je zaigrao na lijevom beku. Je li vas to iznenadilo?

"Iznenadilo... Gledajte, to je igrač i dečko koji može pokrivati više pozicija i konstantno dobro igra na svim tim pozicijama. Ne znam što bih rekao... Mislim da je njegova kvaliteta neupitna, ali s obzirom da nije bilo Gvardiola koji je to mogao pokriti, nije bilo Sose koji je odigrao utakmicu na Farskim otocima, vjerojatno je u toj čitavoj priči ideja bila da on odmori, ali u svakom slučaju volim više vidjeti igrače koji su na prirodnim pozicijama, a samo u slučaju prijeke potrebe drugih igrača".

Dalić je napravio pet izmjena. Senatori su zaigrali i povukli...

"Gledajte, ne znam koliko se trebamo u to ufuravati. Dok su ovakve utakmice OK, ali znam kako će to izgledati pri prvom porazu ili prvoj lošijoj utakmici."

Nakon Farskih otoka digli su se vi na stražnje noge...

"Tako je. S obzirom na sve to, mislim da itekako izbornik i svi trebamo razmišljati o budućnosti. Imamo odlične igrače i na neki način, naravno postoje posebni igrači, posebni ljudi koji su zadužili ovu reprezentaciju. Međutim, život, karijera, nogomet je neumoljiv. Prije ili kasnije dolazi kraj i kako je došlo za sve prije, tako će i za ove sad, međutim dokle su god oni na terenu dobri, odlični ili najbolji, mislim da trebaju igrati, a drugi se trebaju naravno boriti da ih što bi se reklo dostojno zamijene u svakom trenutku."

Luka Modrić odigrao je možda i posljednju utakmicu na Maksimiru. Dobio je standing ovation...

"Uopće nema potrebe to i govoriti, spominjat o zaslugama Luke Modrića u ovoj reprezentaciji. Stvarno, dugi niz godina je vođa ove reprezentacije i s obzirom na to, svaki pljesak je zaslužen, bez ikakve dvojbe. Možda, eto, šteta što mu se nije jedan od tih udaraca posrećio da zabije pogodak, međutim to mu svakako neće umanjiti njegovu vrijednost, veličinu i ono što je sve dao za hrvatsku nogometnu reprezentaciju."

Robertu Prosinečkom, vašem bivšem suigraču u reprezentaciji Hrvatske s kojim ste oduševili svijet na SP-u 1998. u Francuskoj, ne ide, pa ne ide s Crnom Gorom.

"Teško je bilo što reći po tom pitanju, pogotovo ne u ovoj sad utakmici. Normalno, izgubio je od dvije reprezentacije koje su očigledno kvalitetnije i jače u ovom trenutku i tu se nema što puno reći. Mislim da njegov rad i njegov posao ne bi se trebao definirati s obzirom na te dvije utakmice o kojima sad pričamo", zaključio je Goran Vlaović.

