SRETAN TI ROĐENDAN! /

Veličanstveni Modrić slavi okrugli 40.: Ovako se Luka mijenjao kroz godine

Foto: Marco Canoniero
Sretan 40. rođendan, Luka – legendo nogometa
Na najbolji mogući način, pobjedom na Maksimiru protiv Crne Gore, Luka Modrić ušao je u svoje 40. Posebnu simboliku nosi i činjenica da se pored glavnog maksimirskog terena nalazi pomoćni, koji danas nosi njegovo ime – teren Luke Modrića. Kada ste još uvijek aktivan igrač, a već za života dobijete teren sa svojim imenom, jasno je koliko ste veliki.

Od Zadra do nogometnog Olimpa

Nogometni put hrvatskog čarobnjaka započeo je u Zadru, a preko Zrinjskog i Intera stigao je do Dinama, gdje je vrlo brzo postao motor momčadi. Ipak, pravi proboj na europskoj sceni doživio je u dresu Tottenhama, nakon čega je 2012. godine uslijedio transfer u Real Madrid – potez koji je obilježio cijelu jednu eru u povijesti “Kraljevskog kluba”.

Foto: Profimedia

Zlatno doba u Real Madridu

U Madridu je Modrić proveo 13 nezaboravnih sezona. Odigrao je 597 utakmica, osvojio čak 28 trofeja i postao najtrofejniji igrač u povijesti Reala. Posebno se pamti šest naslova Lige prvaka i legendarni vezni red koji je činio zajedno s Casemirom i Kroosom. Neizbrisiv trag ostavila je i njegova asistencija Sergiju Ramosu u finalu Lige prvaka 2014. godine. Najsjajniji trenutak individualne karijere stigao je 2018. kada je osvojio Zlatnu loptu, prekinuvši dominaciju Messija i Ronalda.

Foto: Profimedia

Kapetan Vatrenih

Za Hrvatsku je postao više od kapetana – postao je simbol ustrajnosti i borbenosti. Modrić je reprezentaciju poveo do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, gdje je proglašen najboljim igračem turnira, te do bronce u Kataru 2022. godine. Ujedno je i rekorder po broju nastupa za Vatrene.

Novi izazovi u Milanu

Iako je ovog ljeta napustio Real Madrid i preselio se u Milan, Modrićev utjecaj na nogomet ostaje neizbrisiv. Njegova profesionalnost, mirnoća i predanost poslu učinili su ga uzorom za generacije koje dolaze. Kako je istaknuo Florentino Pérez, “Modrićeva ostavština zauvijek će živjeti u srcima navijača.”

Foto: Marco Canoniero

Četrdeset godina života, a i dalje neumorno kroči nogometnim travnjacima – Luka Modrić najbolji je dokaz da su veličina i strast bezvremenski.

9.9.2025.
3:55
Sportski.net
Profimedia
Luka ModrićKapetanDinamoReal MadridZadarHrvatska Nogometna ReprezentacijaAc MilanZlatna Lopta
