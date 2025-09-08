Opasne Šibenčanke zapalile rivu: Ratnice s mačetama očarale publiku

Ove godine sudjelovalo je tridesetak izlagača iz cijele Hrvatske, s naglaskom na domaće proizvode i rukotvorine. Poseban ugođaj donijele su i povijesne postrojbe, njih čak 16, koje su u subotu mimohodom prošle starom gradskom jezgrom.

Vrhunac programa dogodio se navečer, kada se ispred Muzeja grada uprizorila velika pomorska bitka iz 1378. godine.

Ipak, uz sve povijesne prizore, najveću pažnju privukle su lijepe žene u srednjovjekovnim kostimima – posebno one s mačetama, koje su svojim nastupom donijele dašak mistike i snage. Njihove pojave nisu prošle nezapaženo među posjetiteljima i objektivima fotografa.

U fotogaleriji pogledajte atmosferu sa sajma i lijepe žene koje su svojom pojavom obilježile otvorenje 16. Sajma u srednjovjekovnom Šibeniku.