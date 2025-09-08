Stravične scene s prosvjeda! Poginulo najmanje 19 ljudi, 50 ozlijeđenih: 'Ispalili su metke'

U neredima u glavnom gradu Nepala u ponedjeljak poginulo je najmanje 19 ljudi, potvrdila je policija, i to zbog teških ozljeda zadobivenih na prosvjedima, uključujući prostrelne ozljede glave i prsnog koša. Deseci ljudi ozlijeđeno jei su, izvijestio je The Guardian.

Policija je na prosvjednike ispalila suzavac i gumene metke koji su pokušavali upasti u parlament zbog zatvaranja društvenih mreža i korupcije.

Neki prosvjednici su se probili u kompleks parlamenta probijajući barikade, rekao je lokalni dužnosnik, zapalili kola hitne pomoći, bacali predmete na interventnu policiju, a ozlijeđene među njima prevozili u bolnicu na motociklima.

'Policija je pucala neselektivno', rekao je prosvjednik za novinsku agenciju ANI. 'Ispalili su metke, koji su mene promašili, ali su pogodili prijatelja koji je stajao iza mene. Pogođen je u ruku.'

Zašto je uvedena zabrana društvenih mreža?

Više od 50 ljudi je ozlijeđeno, izvijestila je Nepalska televizija. Još nema službene potvrde o stradalima, a Reuters nije mogao neovisno provjeriti te brojke.

Vladina odluka o blokiranju pristupa nekoliko društvenih medija uključujući Facebook prošli tjedan potaknula je bijes među mladima. Oko 90 posto od 30 milijuna stanovnika Nepala koristi internet.

Dužnosnici tvrde da su zabranu uveli jer se platforme nisu uključile u akcije suzbijanja njihove zlouporabe, uključujući lažne račune na društvenim mrežama koji se koriste za širenje govora mržnje i lažnih vijesti te za prevare.

Demostracije generacije Z

Organizatori prosvjeda, koji su se proširili na druge gradove u toj himalajskoj zemlji, nazvali su ih 'demonstracijama generacije Z'.

Kažu da prosvjedi odražavaju rašireno nezadovoljstvo mladih vladom i ljutnju zbog aktualnih politika.

"Ovo je prosvjed nove generacije u Nepalu", rekao je drugi prosvjednik za ANI.