Od derutnih suterena do demoliranih poslovnih prostora: Pogledajte što država prodaje za 'bagatelu'

Državne nekretnine u subotu su objavile treći ovogodišnji natječaj za prodaju nekretnina. U ponudi je ukupno 26 nekretnina na lokacijama u Zagrebu, Bjelovaru, Karlovcu, Kumrovcu, Lepoglavi, Osijeku, Rijeci i Varaždinu.

U ponudi su poslovni prostori, garaže i stanovi od roh-bau do derutnog stanja. Rok za predaju ponuda je 6. listopada 2025. do 12 sati, stoji na stranici Nekretnine.hr.

U Zagrebu je ponuđeno 13 nekretnina, sedam stanova i šest poslovnih prostora. Lokacije nekretnina su u Draškovićevoj, Varšavskoj, Frankopanskoj, Crnatkovoj, Ilici i Maksimirskoj ulici, Prilazu Gjure Deželića, Novoj Vesi i Selskoj cesti. Izdvaja se poslovni prostor u Jurkovićevoj površine gotovo 43 m² u roh-bau stanju, prostor u dvorištu zgrade u Draškovićevoj ulici od 70 m2 kao i dva stana koja se nalaze u potkrovlju zgrade u Crnatkovoj ulici veličine 13,80 i 19,06 m2. Pozicijom je zanimljiv i poslovni prostor u Varšavskoj ulici na broju 13, nalazi se u potkrovlju ulične zgrade i veličine je 74,16 m2. Nekretnine mogu biti iskoristive za komercijalne djelatnosti i razvoj poslovanja ili osobnu uporabu.

U Karlovcu se prodaju tri proslovna prostora na lokaciji Banija, veličina od 47 do 73 m2. U Kumrovcu se prodaju četiri stana svaki veličine 14,02 m2 u Ulici Antuna Mihanovića. Za one koji žele kupiti poslovni prostor, u Lepoglavi nudi se po početnoj cijeni od 20.000,00 eura prostor veličine 29,61 m2. Najveći poslovni prostor za prodaju ponuđen je u Rijeci, na adresi Ružićeva 24 i veličine je 197 m2 dok mu je početna cijena 166.000,00 eura.

U Osijeku je ponuđen poslovni prostor od 45,05 m2 za početnih 20.600,00 eura, a garažu možete kupiti u Varaždinu čija početna cijena za 16 m2 iznosi 9.520,00 eura. Početne cijene su procijenjene sukladno tržišnim vrijednostima od strane stalnih sudskih vještaka.

Svi zainteresirani mogu dostaviti više ponuda, pri čemu se za svaku nekretninu podnosi odvojena ponuda u zasebnoj omotnici. Najpovoljniji ponuditelj bit će onaj koji ponudi najvišu cijenu. Ponude se dostavljaju na adresu: Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, 10000 Zagreb do 6. listopada 2025. do 12:00 sati. Javno otvaranje ponuda održat će se istoga dana u 13:30 sati na navedenoj adresi.

Razgledavanje nekretnina predviđeno je u razdoblju od 22. rujna do 26. rujna 2025., prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu na mrežnim stranicama Državnih nekretnina www.hr-nekretnine.hr gdje se nalazi cjeloviti natječaj s detaljno raspisanim uvjetima sudjelovanja.

Podsjećamo, riječ je o prodaji nekretnina koje nisu oportune za državu te ne ispunjavaju uvjete za državne programe priuštivog stanovanja i Statilea. Stanjem su od zadovoljavajućeg do lošeg i derutnog, a nalaze se na atraktivnim lokacijama, imaju postojeću infrastrukturu i investicijski potencijal.