Od glumaca do političara: Pogledajte tko se sve došao oprostiti od Giorgija Armanija

Foto: Profimedia
Danas će se u Milanu održati privatna ceremonija posljednjeg ispraćaja Giorgija Armanija.
Danas će se u Milanu održati privatna ceremonija posljednjeg ispraćaja legendarnog Giorgia Armanija, jednog od najvećih modnih kreatora svih vremena. U skladu s njegovom željom, događaj će biti zatvoren za javnost, a prisustvovat će samo obitelj, bliski prijatelji i dugogodišnji suradnici.

Iako javnost neće imati pristup samoj ceremoniji, tijekom proteklog vikenda Armanijev lijes stavljen je na izložbu u Milanu, omogućivši štovateljima i obožavateljima iz cijelog svijeta da mu se posljednji put poklone. Tisuće fanova, ali i brojni poznati koji su surađivali ili se privatno družili sa slavnim dizajnerom, došli su odati počast njegovom životu i karijeri.

Armani je iza sebe ostavio neizbrisiv trag u svijetu mode, poznat po besprijekornom stilu, inovativnim dizajnima i sposobnosti da svakom odjevnom predmetu udahne eleganciju i luksuz. Njegov utjecaj nadilazi same modne piste – od luksuznih kolekcija do parfema, dizajna interijera...

8.9.2025.
13:42
Jelena Pavković
Profimedia
Giorgio ArmaniIspraćajMilano
